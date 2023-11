Ronan Keating ringt Monate nach Tod seines Bruders mit sich

Ronan Keating (46) leidet noch immer. Im Juli dieses Jahres musste der Sänger einen schweren Verlust verkraften: Sein älterer Bruder Ciaran starb nach einem schweren Autounfall. Diese Nachricht soll den einstigen Boyzone-Star beim Golfspielen mit seiner Frau erreicht haben. Laut Insidern sei er danach am Boden zerstört gewesen. Nun verrät Ronan, dass er auch jetzt noch mit dem Tod seines Bruders zu kämpfen hat.

Ronan ist zu Gast in einer Sondersendung der TV-Show "Loose Women" und erzählt dort offen über die schweren Wochen nach dem Verlust seines Bruders. "Wir haben zu kämpfen, um ehrlich zu sein, es waren ein paar harte Monate, in denen wir damit umgehen mussten. Weil es so schnell, so unmittelbar, so unerwartet war", erklärt der Ire. Zusammen mit seiner Familie sei er immer noch dabei, alles zu verarbeiten. Miteinander reden und sich gegenseitig stützen sei der Schlüssel: "Es geht nur um Kommunikation und darum, darüber zu sprechen."

Ein besonders ergreifender Moment war für Ronan sicherlich die Beerdigung seines Bruders. Er trug nicht nur Ciarans Sarg, sondern sang auch ein Lied auf der Trauerfeier. Vor den Gästen performte er den Song "This Is Your Song". Passend dazu lauten die Zeilen der Ballade: "Du warst unser Freund, wir gehen mit dir bis zum Ende und eines Tages werden wir alle mitsingen."

Ciaran Keating

Ronan Keating, Musiker

Ronan Keating im Januar 2016

