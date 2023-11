Erneut! Slyvie Meis teilt süßes Pärchenfoto mit ihrem Wim

Sylvie Meis (45) macht kein Geheimnis mehr aus ihrer neuen Liebe! Die Moderatorin gab erst im vergangenen Februar ihre Trennung von Niclas Castello bekannt. Doch allzu lang blieb die gebürtige Niederländerin nicht Single: Im Oktober machten Gerüchte die Runde, dass sie mit dem millionenschweren Unternehmer Wim Beelen anbandelt – und tatsächlich: Sie erschienen gemeinsam auf einem Event und bestätigten somit ihre Beziehung. Nun versorgt Sylvie ihre Fans sogar mit süßem Pärchen-Content.

In ihrer Instagram-Story macht die Beauty mit einem besonderen Spiegelselfie auf sich aufmerksam: Sie ist in einem eleganten, dunkelblauen Mantel, einem weißen Halstuch sowie einer gleichfarbigen Bluse zu sehen. Hinter ihr lächelt ihre bessere Hälfte Wim in einem beigen Rollkragenpullover in die Kamera. "Sonntag mit meinem Liebsten", schreibt die Love Island-Moderatorin zu dem Foto und ergänzt ihre Worte mit einem Herz-Emoji.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Sylvie Wim im Netz zeigt. Vor wenigen Wochen teilte sie ein Bild, auf dem sie in schicker Abendgarderobe mit dem Unternehmer Arm in Arm posiert. "Mein Liebling", kommentierte sie die Aufnahme und markierte sogar ihren Liebsten.

Getty Images Sylvie Meis im September 2022 in Berlin

Getty Images Sylvie Meis bei den Bambi Awards 2023

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis posiert mit Wim

