Fünf Jahre Liebe: Mandy Moore feiert Hochzeitstag mit Taylor

Mandy Moore (39) könnte kaum glücklicher sein. Die Schauspielerin hatte 2018 mit dem Musiker Taylor Goldsmith den Bund fürs Leben geschlossen. In den vergangenen Jahren konnten die beiden ihre Familie zweimal erweitern: 2021 kam Sohnemann Gus zur Welt und ein Jahr später folgte sein Brüderchen Ozzie. Nun feiert das Paar sein fünftes Jubiläum – und Mandy macht ihrem Taylor eine süße Liebeserklärung.

Bei Instagram widmet Mandy ihrem Mann einen liebevollen Post. "Fünf Jahre zurück. [...] Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre und niemanden, mit dem ich lieber zusammen wäre. Ich weiß nicht, was ich getan habe, um dieses Leben mit dir zu verdienen", schreibt die 39-Jährige. Dazu teilt sie ein Bild von ihrer Hochzeit, auf dem Taylor am Klavier sitzt und sie im Brautkleid dahinter steht. Darauf folgt ein Video, das zeigt, was für ein hingebungsvoller Papa der Songwriter ist – denn er bringt seine Kinder beim Schaukeln herrlich zum Lachen.

Mit ihrer Familie scheinen Mandy und Taylor derzeit absolut zufrieden zu sein. Aber ist die Kinderplanung schon abgeschlossen? Im Frühjahr äußerte die "Nur mit dir"-Darstellerin sich dazu und machte deutlich, dass es nicht bei zwei Kindern bleiben muss. "Um ehrlich zu sein, schließe ich eine größere Familie nicht aus. Ich weiß aber nicht, was mein Mann denkt", überlegte sie gegenüber E! News.

