Fürst Albert und Co. feiern Nationalfeiertag voll stylish!

Sie haben sich in Schale geworfen und gute Laune mitgebracht. Seit 2011 ist Fürst Albert II. von Monaco (65) mit Fürstin Charlène (45) verheiratet. Zusammen sind die beiden Eltern von den Zwillingen Prinz Jacques (8) und Prinzessin Gabriella (8). In den vergangenen zwei Jahren kämpfte die Gattin des monegassischen Regenten mit gesundheitlichen Problemen. Inzwischen geht es ihr aber wohl besser und die einstige Schwimmerin kann sich wieder öffentlich mit ihrer Familie zeigen. Auch am Nationalfeiertag legten Albert, Charlène und ihre Kids einen souveränen Auftritt hin.

Am Wochenende kam ganz Monaco für den Nationalfeiertag zusammen. Selbstredend öffneten auch die Royals ihre Tore zum Palast und präsentierten sich ihren Fans, wie Fotos zeigen, die People vorliegen. Albert und Mini-Me Jacques schlüpften an dem großen Tag in ihre Uniformen. Genau wie sein Vater salutierte der 5-Jährige schon wie ein ganz großer. Charlène und Töchterchen Gabriella erschienen im ungleichen Partnerlook – die Südafrikanerin strahlte in einem weinroten Mantelkleid samt passender Kopfbedeckung. Ihr Nachwuchs trug den Look hingegen in einem eleganten Royalblau.

In den vergangenen Jahren kamen trotz vieler gemeinsamer Strahle-Auftritte jedoch immer wieder Gerüchte auf, dass Albert und Charlènes Eheprobleme haben sollen. Doch diese Gerüchte schaffte der 65-Jährige im Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera aus dem Weg: ""Charlène ist immer an meiner Seite [...]. Ich verstehe all diese Gerüchte nicht, sie verletzen mich. Dass sie 'woanders lebt, in der Schweiz, sich mit uns verabredet – Unwahrheiten."

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert im November 2022

Getty Images Fürst Albert von Monaco und Fürstin Charlène mit ihren Zwillinge Jacques und Gabriella

Instagram / hshprincesscharlene Fürst Albert und Fürstin Charlène im August 2021

