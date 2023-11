Nach Schwangerschaftsgerüchten: Halle Bailey feuert zurück

Halle Bailey (23) hat die Nase gestrichen voll. Über die Schauspielerin und den Rapper DDG (26) wurde Anfang 2022 erstmals gemunkelt, dass sie ein Paar sind. Doch erst im März dieses Jahres machten sie ihre Beziehung endlich offiziell. Nun gibt es bereits neue Spekulationen über die "Die kleine Meerjungfrau"-Darstellerin und den Musiker: Ihnen wird nachgesagt, dass sie ein Kind erwarten. Diese Behauptungen gehen Halle allerdings zu weit, wie sie jetzt klarmacht!

In ihrer Instagram-Story lässt sie nun Dampf ab, nachdem Fans spekuliert hatten, dass sie eine "Schwangerschaftsnase" habe. "Wenn ich noch eine Person sehe, die noch einmal ein Wort über meine Nase verliert, wird es die Hölle werden", kündigt sie an, während sie ihr Gesicht vom nahen filmt. Sie könne einfach nicht verstehen, woher diese Gerüchte stammen. "Warum machen sich alle Sorgen um meine Nase? Lasst mich verdammt noch mal in Ruhe", stellt sie klar.

Immer wieder meinen die Fans unter Halles Kleidung eine Schwangerschaftsbauchwölbung zu erkennen. So trug die Beauty bei den Glamour Women of the Year Awards im vergangenen Oktober ein schwarzes Samtkleid, das ab der Taille weit verläuft. Das werten ihre Fans als klares Zeichen, dass die 23-Jährige damit eine Babykugel verstecken möchte.

Getty Images Halle Bailey und DDG, September 2023

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin und Sängerin

Getty Images Halle Bailey bei den Glamour Women of The Year Awards 2023

