Britney Spears will noch mehr über ihren Ex Justin auspacken

Sie ist noch nicht fertig mit ihm! Im vergangenen Monat veröffentlichte Britney Spears (41) ihre Memoiren "The Woman in Me". In dem Werk packt die Sängerin schonungslos über ihre Familie aus, aber auch ihr Ex Justin Timberlake (42) kommt nicht sonderlich gut weg: So hatte Britney heimlich eine Abtreibung vornehmen lassen, da Justin die Schwangerschaft nicht wollte. Doch damit soll es noch nicht gewesen sein: Britney möchte mehr über Justin enthüllen!

Das behauptet laut OK! ein Insider. "Sie wird noch mehr von ihren Erfahrungen mit Justin erzählen", verriet die Quelle und fügte hinzu, dass sie "leicht vier oder fünf Bücher hätte füllen können". Angeblich soll Britney sogar eine Fortsetzung ihrer Memoiren planen. Allerdings soll sie in diesem Teil die Trennung von ihrem Noch-Ehemann Sam Asghari (29) verarbeiten.

Was Justin betrifft, so behauptet die Quelle: Er sei "nicht stolz auf die Art und Weise, wie er sich Britney gegenüber verhalten hat, aber er schämt sich auch nicht". "Sie waren beide sehr jung und haben Fehler gemacht. Es war nicht nur er", so der Informant. Der 42-Jährige finde es aber unfair, dass Britney in dem Buch so gegen ihn schießt.

Anzeige

MEGA Britney Spears bei "X Factor", Juli 2012

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, 2002

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de