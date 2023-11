Travis Kelce plaudert Kennenlern-Story mit Taylor Swift aus

Er packt aus! Travis Kelce (34) und Taylor Swift (33) wurde bereits einige Monate lang eine Liebelei nachgesagt. Immer wieder unterstützen sich der Footballspieler und die Sängerin gegenseitig bei den NFL-Spielen und ihren Konzerten. Kürzlich machte die Musikerin ihre Liebe offiziell, indem sie dem Sportler nach einem Konzert um den Hals fiel und ihn öffentlich küsste. Nun verrät Travis einige Details über sein erstes Date mit Taylor!

Im Gespräch mit WSJ plaudert der NFL-Superstar einige Details über sein erstes Treffen mit der "Love Story"-Interpretin aus. So habe ein Freund "Amor" gespielt. Dann kam es zum ersten Date: "Als ich sie in New York traf, hatten wir bereits miteinander gesprochen, also wusste ich, dass wir ein nettes Abendessen und ein Gespräch haben könnten." Dabei kommt er aus dem Schwärmen über seine Liebste gar nicht mehr heraus: So sei er "noch nie mit jemandem ausgegangen, der eine solche Aura um sich herum hatte." Zudem bezeichnete er sie sowohl als "urkomisch" als auch "genial". Außerdem vertrete sie die gleichen Werte wie er, weshalb sie gut zueinander passen würden.

Die Chemie scheint allerdings nicht nur zwischen Taylor und Travis zu passen, sondern auch zwischen Travis und Taylors Vater: Auf mehreren Aufnahmen ist zu sehen, wie die beiden gemeinsam eines ihrer Konzerte verfolgen. Als die "Lover"-Interpretin ihren Angebeteten dann sogar in ihrem Song erwähnt, klopft der stolze Papa seinem Schwiegersohn in spe auf die Schulter und jubelt ihm zu.

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Getty Images Taylor Swift im Dezember 2012

Getty Images Travis Kelce, Footballspieler

