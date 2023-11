Fans enttäuscht: So schlecht kam erste Promi-BB-Liveshow an

War der Promi Big Brother-Auftakt etwa ein Griff ins Klo? Am Montagabend startete die neue Staffel der beliebten TV-Show. Neben dem Einzug der Bewohner in den TV-Container, dem ersten Spiel sowie dem ersten Einkauf im Pennymarkt war auch das Aufeinandertreffen von Peter Klein (56) und seiner Ex Iris Klein (56) ein Highlight. Bei den Zuschauern kam die erste Promi-BB-Show aber gar nicht gut an!

Auf X meldeten sich schon während der Ausstrahlung zahlreiche Zuschauer zu Wort – und die ließen kein gutes Haar an "Promi Big Brother". Besonders die Länge von über drei Stunden gefiel einigen Fans wohl nicht. "Warum ziehen die den Bums eigentlich so in die Länge?", "Langeweile pur und der Cast muss sich echt noch steigern" oder auch "Wenn das so spannend weitergeht, schlafe ich gleich ein", wetterten drei Nutzer.

Auch die Stimmung der Bewohner der berühmten TV-WG kippte bereits in der ersten Liveshow. Der Grund dafür war neben dem Speiseplan, der nur aus Haferflocken bestand, auch die Schlafsituation. Besonders Paulina Ljubas (26) beschwerte sich über das laute Schnarchen von Matthias Mangiapane (40), Jürgen Milski (59) und Dominik Stuckmann (31).

Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

Peter Klein, Dominik Stuckmann, Patricia Blanco und Matthias Mangiapane bei "Promi Big Brother" 2023

Paulina Ljubas, Influencerin

