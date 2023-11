Schaut Britney Spears das UK-Dschungelcamp mit Jamie Lynn?

Das UK-Dschungelcamp hat vielleicht einen berühmten Zuschauer! Dieses Jahr ist die kleine Schwester von Britney Spears (41), Jamie Lynn (32), mit von der Partie. Die "Baby One More Time"-Interpretin soll darüber jedoch so gar nicht glücklich sein. Die beiden Schwestern sind bekannterweise nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. Jetzt wird spekuliert – wird Britney das TV-Abenteuer ihrer Schwester Jamie mitverfolgen?

Britney werde zuschauen, da ist sich Promi-Experte Perez Hilton (45) sicher. "Sie achtet immer darauf, was ihre Familie so treibt", betont er laut The Sun. "Ich kann mir vorstellen, dass sie Angst davor hat, was Jamie Lynn vielleicht sagen könnte", mutmaßt er zudem. Zuvor wurde schon über die Gründe für Jamies Teilnahme an der Show spekuliert. Auch hier hat der Blogger eine klare Meinung: "Für sie geht es nur darum, einen Scheck einzulösen – ich glaube nicht, dass sie ein Drama verursachen will." Britney habe also nichts zu befürchten.

Britney selbst hat auf Instagram bereits einen Hinweis gegeben, dass sie einschalten könnte. In ihrem Post von gestern Abend war eine Tafel mit einer komplizierten mathematischen Formel zu sehen. Die Fans sind der Meinung, sie beziehe sich hier eindeutig auf ihre Schwester, die am selben Abend in der Dschungelprüfung Rechenaufgaben lösen musste.

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears in Santa Monica, 2003

Getty Images Jamie Lynn Spears im Juni 2023

Getty Images Britney Spears, Sängerin

