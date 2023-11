Sorge um Luis: Tanja Szewczenko musste mit Sohn in Klinik!

Der Schock sitzt tief! Tanja Szewczenko (46) und ihr langjähriger Partner Norman Jeschke (44) sind stolze Eltern von drei Kindern – 2011 hatte das Paar eine Tochter bekommen, zehn Jahre später folgten die Zwillingssöhne. Vor wenigen Monaten ist die Alles was zählt-Darstellerin mit ihrer fünfköpfigen Familie nach Dubai ausgewandert. Nun berichtet sie von unschönen Nachrichten: Tanja musste mit ihrem Sohn Luis ins Krankenhaus!

In ihrer Instagram-Story berichtet die 46-Jährige ihren Followern, dass Luis am Morgen "echt kurzatmig" gewesen war und beim Atmen Pfeifgeräusche ausstieß. "Die Ärztin entschied uns ins Krankenhaus einzuweisen und er bekam zur Stabilisierung Sauerstoff und ein Medikament gespritzt – gegen die Entzündung der Atemwege", erklärt Tanja. Nachdem die beiden stationär aufgenommen wurden, musste ihrem Kleinen ein Zugang gelegt werden: "Wir haben ihn zu zweit festhalten müssen. Er hat so sehr geweint und sich gewehrt. Ich war danach fix und fertig."

Im April musste die dreifache Mama schon einmal mit dem Zwilling in eine Klinik. Luis war unglücklich von der Couch abgerutscht und mit dem Kopf gegen den Wohnzimmertisch geknallt. Dabei hatte er sich eine Platzwunde zugezogen, die vom Onkel Doktor sogar ohne Betäubung genäht werden musste – der kleine Mann habe sich wahnsinnig tapfer verhalten.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und Norman Jeschke mit ihren drei Kindern, Dubai 2023

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, ehemalige Eiskunstläuferin

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Sohn Luis, April 2023

