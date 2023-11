Depressionen und Burn-out: Darunter litt Sebastian Pannek

Für ihn hatte der Ruhm auch seine Schattenseiten. Seinen Fans in den sozialen Netzwerken gewährt Sebastian Pannek (37) regelmäßige Einblicke aus seinem Leben. Nun macht der ehemalige Bachelor ein trauriges Geständnis: "Ich hatte damals Depressionen, Panikattacken und einen Burn-out in der Zeit, als ich in die Öffentlichkeit kam", verrät er in einem langen Statement auf Instagram. Die Hintergründe für Sebastians Ehrlichkeit erfahrt ihr im Promiflash-Video!

