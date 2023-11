Für ihre zwei Kinder: Eric und Edith Stehfest sind umgezogen

Eric Stehfest (34) kehrt zu seinen Wurzeln zurück! Der einstige GZSZ-Schauspieler ist schon seit 2015 Jahren mit seiner Liebsten Edith verheiratet. Gemeinsam haben sie einen siebenjährigen Sohn und eine fast drei Jahre alte Tochter. Bis vor Kurzem wohnten die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer mit ihrem Nachwuchs in einem Haus mit Garten in Brandenburg. Für ihre Kids sind Eric und Edith aber jetzt nach Thüringen gezogen!

Wie der 34-Jährige gegenüber Bild erklärt, haben er und seine Frau sich für den Umzug entschieden, da sie ihren Kids ein geregelteres Leben bieten wollen. Deshalb sind sie aus ihrem Haus in eine 150 qm Mietwohnung in Eichsfeld in Thüringen gezogen – aus dem Landkreis stamme Erics Vater. "Auch meine Oma Christel, bei der wir das erste Mal Weihnachten feiern, lebt hier. Wir sind Scheidungskinder und wollten unseren Kindern ein intaktes Familienleben ermöglichen", meint der TV-Star und erklärt weiter: "Aaron hatte im ersten Schuljahr 64 Fehltage, weil wir ihn mit zur Arbeit nehmen mussten." Jetzt passe oft seine Cousine auf die Kinder auf.

Mit neuen Situationen kommt das Paar aber gut klar, wie Edith erst kürzlich in einem süßen Liebes-Posting auf Instagram deutlich machte. "Wir sind bald zehn Jahre zusammen, acht Jahre verheiratet und ich liebe diesen wunderschönen Mann immer noch so heftig? Ich bin stolz, dass wir immer wieder mit den Veränderungen unserer Beziehung gewachsen sind", schrieb die 28-Jährige.

Anzeige

RTL Edith und Eric Stehfest

Anzeige

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest mit ihrem Sohn Aaron Amadeus

Anzeige

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest und ihre Tochter Aria

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de