Schmieden Taylor Swift und Travis bereits Weihnachtspläne?

Wollen sie das Fest der Liebe gemeinsam verbringen? Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) wird bereits seit Monaten eine Romanze nachgesagt. Immer wieder unterstützen sie einander bei ihren Konzerten und Footballspielen. Kürzlich machte die Sängerin ihre Liebe zu dem NFL-Spieler endlich öffentlich, als sie ihm nach einem Auftritt um den Hals fiel und ihn vor aller Augen küsste. Nun sollen Taylor und Travis bereits die Feiertage miteinander planen!

Wie eine dem Pärchen nahestehende Quelle gegenüber TMZ berichtete, wollen die beiden Turteltauben in der besinnlichen Zeit rund um das Fest der Liebe wohl so viel Zeit wie nur möglich miteinander verbringen. Daher soll das Traumpaar schon jetzt versuchen, seine Pläne so aufeinander abzustimmen, dass es möglichst viel Zweisamkeit genießen kann. Doch auch die Familie soll wohl nicht außen vor bleiben: Anscheinend wünschen sich Taylor und Travis neben ganz viel Zeit zu zweit auch ein Fest mit ihren beiden Familien.

In Taylors Vater Scott scheint der Footballer zumindest schon einen Fan gefunden zu haben: Als die beiden sich gemeinsam ein Konzert von Taylor anschauten und diese dem Sportler eine Songzeile widmete, klopfte Scott seinem Schwiegersohn in spe wohlwollend auf die Schulter. Zudem trug er den ganzen Abend über ein Schlüsselband von Travis' Footballteam um den Hals.

Getty Images Taylor Swift im Dezember 2012

Getty Images Travis Kelce im November 2023

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

