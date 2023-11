Doch keine Trennung: Zoe Kravitz zeigt ihren Verlobungsring!

Sie sind zusammen unterwegs! Die Schauspielerin Zoe Kravitz (34) und der Magic Mike-Star Channing Tatum (43) sind seit rund zwei Jahren zusammen. Das Liebespaar soll seit Ende Oktober verlobt sein. Mehrere Male wurde die Tochter von Lenny Kravitz (59) nun schon ohne ihren funkelnden Verlobungsring gesichtet. Ihre Fans spekulierten schon über die möglichen Gründe. Nun wurde Zoe allerdings wieder mit ihrem Ring am Finger abgelichtet!

Das Bild, das E! News vorliegt, zeigt den "Big Little Lies"-Star und seinen Liebsten beim Verlassen eines Restaurants. Dabei zeigte Zoe ihren vermeintlichen Verlobungsring am Ringfinger der linken Hand, als sie ihren Arm um den Schauspieler legte. Für die Verabredung am Abend trugen beide entspannte Looks. Während sie versuchte, sich von den Paparazzi abzuwenden, lächelte ihr Begleiter verschmitzt in die Kameras. Auf dem Weg zum Wagen klammerte sie sich weiterhin fest an ihn.

Das Paar hatte bisher über seine Verlobung Stillschweigen gewahrt. Mehrere Quellen hatten die Verlobung bestätigt, nachdem die Sängerin auf der Halloween-Party von Kendall Jenner (28) mit einem Ring am linken Finger gesichtet wurde. Die Schauspielerin hatte ihre Liebe zu Tatum auch schon öfter zum Ausdruck gebracht. In einem Gespräch mit GQ, das im November 2022 erschienen ist, sagte Zoe über ihren Liebsten: "Er ist einfach ein wunderbarer Mensch!"

Anzeige

Backgrid/ActionPress Zoe Kravitz und Channing Tatum in West Hollywood

Anzeige

Backgrid/ActionPress Zoe Kravitz und Channing Tatum, November 2023

Anzeige

twoeyephotos/MEGA Channing Tatum und Zoe Kravitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de