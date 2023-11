Fan starb vor Taylor-Swift-Konzert: Jetzt ermittelt Polizei!

Jetzt wird der Fall von den Behörden untersucht. Am Freitag war Taylor Swift (33) im Rahmen ihrer "The Eras Tour" in Rio de Janeiro aufgetreten. Vor der Show war es allerdings zu einem schrecklichen Vorfall gekommen: Eine 23-jährige Frau war in Ohnmacht gefallen und hatte einen Herzstillstand erlitten. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb sie noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Nun wurden diesbezüglich Ermittlungen eingeleitet.

In einem Statement des Civil Police Department von Rio de Janeiro, das unter anderem NBC News vorliegt, heißt es, dass die Abteilung für Verbraucherschutz eine Untersuchung wegen "Gefährdung von Leben und Gesundheit" der Konzertbesucher eingeleitet habe. Das brasilianische Unternehmen Time4Fun, das für Teile der Organisation von Taylors Tour zuständig ist, hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. In der Erklärung der Polizei wird erwähnt: "Die Organisatoren der Veranstaltung werden als Zeugen geladen und weitere Schritte zur Untersuchung des Sachverhalts sind im Gange."

Rio de Janeiro wurde zuletzt von einer Hitzewelle heimgesucht. Am vergangenen Wochenende sind dort Temperaturen von rund 42,5 Grad gemessen worden. Das Stadion soll sich zeitweise sogar auf fast 60 Grad aufgeheizt haben. Mehrere Fans waren wegen der Hitze zusammengebrochen. Zudem hieß es, der Veranstalter habe den Besuchern verboten, Trinkwasser mitzunehmen. Das soll bei den kommenden zwei Shows jedoch möglich sein. Ihren Auftritt am Tag nach dem Tod ihres Fans hatte Taylor Swift wegen der Hitze verschoben.

