Bill Kaulitz zickt Coach Ronan bei "The Voice of Germany" an

Spielt er hier etwa die eingeschnappte Leberwurst? In der diesjährigen The Voice of Germany-Staffel sitzen Bill (34) und Tom Kaulitz (34), Shirin David (28), Giovanni Zarrella (45) sowie Ronan Keating (46) auf den berüchtigten roten Drehsesseln. Jeder von ihnen will sich am Ende der Gesangsshow mit seinem übrig gebliebenen Talent den Sieg schnappen – nicht verwunderlich, dass zwischen den Coaches auch mal die Krallen ausgefahren werden. Bill stichelt erneut gegen Ronan!

In der 16. Folge von "The Voice of Germany" stehen mal wieder die Teamfights an – demzufolge treten die Teammitglieder der einzelnen Coaches immer wieder der Reihe nach an, um einen Hot Seat zu ergattern. Ronan war dabei offenbar besonders angriffslustig: Der Ire entschied sich dazu, mit seinem Talent Alex den Kandidaten Sebastian aus dem selbsternannten Team Toll herauszufordern. Davon war Bill alles andere als begeistert und reagierte beleidigt: "Ich nehme das immer superpersönlich, Ronan."

Es ist nicht das erste Mal, dass der blonde Lockenkopf gegen seinen Konkurrenten wettert. Erst vor wenigen Tagen lästerte er mit seinem Bruder über den 46-Jährigen in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". "Ob Ronny bei den Coachings wirklich immer das Beste rausholt, weiß man nicht", stichelte der Partner von Heidi Klum (50). Laut den beiden Tokio Hotel-Stars könne Ronan sogar ganz schön zickig werden. "Da kommt der Neid raus", waren sich die zwei sicher.

ProSieben/SAT.1/André Kowalsk Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany

Getty Images Ronan Keating im Februar 2020

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

