Sadie und Sunny Sandler hassen die Kussszenen von Papa Adam

Das gefällt ihnen gar nicht! Adam Sandler (57) lernte Jackie Sandler (49) im Jahr 1999 am Set von "Big Daddy" kennen. Vier Jahre später gaben sich die Turteltauben das Jawort. Mittlerweile sind die beiden Schauspieler bereits seit 20 Jahren verheiratet und haben die gemeinsamen Töchter Sadie und Sunny. Doch Adams Sprösslinge sind mit einigen Verpflichtungen, die sein Beruf mit sich bringt, nicht ganz einverstanden!

Das plaudert der Hollywoodstar in The Jennifer Hudson Show aus: "Wenn ich jemanden küssen muss, sind sie nicht gerade begeistert davon. Meine Frau sagt ihnen dann immer: 'Es ist okay. Das gehört zum Job dazu. Lasst Daddy küssen.'" Besonders als er noch jünger gewesen sei, habe sein jüngster Sprössling etwas dagegen gehabt, dass Adam fremdknutschte: "Sunny ging immer zu meiner Frau und sagte: 'Du musst dabei zuschauen. Das ist nicht gut. Und das gefällt mir nicht.'"

Doch trotz der Sorge ihrer Kinder kann auch das Geknutsche am Set Adam und Jackie nicht entzweien – ganz im Gegenteil: Dass sie so verliebt wie eh und je sind, bewiesen sie erst im Juni, als sie ihren 20. Hochzeitstag feierten. Dazu widmete der Spaßvogel seiner Frau einige süße Zeilen auf Instagram. Zu einem Hochzeitsfoto schrieb er: "Alles Gute zum 20. Jubiläum, meine süße Jackie! Dein 'Ja, ich will' war das beste Geschenk meines Lebens."

Getty Images Jackie Sandler und Adam Sandler im Januar 2020

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Instagram Adam Sandler und seine Frau Jackie bei ihrer Hochzeit im Jahr 2003

