Travis Kelce feiert Thanksgiving ohne Taylor und Familie

Travis Kelce (34) und Taylor Swift (33) planen offenbar nicht alles gemeinsam! Der Footballer und die Sängerin wirken total verliebt. Erst vor wenigen Tagen waren die beiden dabei beobachtet worden, wie sie sich leidenschaftlich küssen. Das Paar soll sogar planen, Weihnachten gemeinsam zu verbringen. Das am Wochenende anstehende Erntedankfest feiern sie hingegen getrennt: Travis wird an Thanksgiving wohl komplett alleine sein.

In seinem Podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" plauderte der 34-Jährige aus, dass er das Fest weder mit seinem Bruder Jason (36) noch mit einem anderen Mitglied der Familie verbringen wird: "Ich esse [bei] KFC, weil ich niemanden hier haben werde." Auch auf Taylors Gesellschaft muss Travis offenbar verzichten. Die "Anti-Hero"-Interpretin sei mit ihrem Vater Scott Swift in Brasilien geblieben, um ihre Tour dort fortzusetzen. Am 24., 25. und 26. November soll sie in São Paulo auf der Bühne stehen.

Jason bot Travis daraufhin an, einen Kurztrip nach Pennsylvania zu machen, um seine Familie doch noch zu sehen. Sie hätten schließlich reichlich zu essen. Ob der NFL-Star dieses Angebot angenommen hat, ist bislang aber unklar.

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, Footballstar

Anzeige

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Travis und Jason Kelce, NFL-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de