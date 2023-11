Wegen Gigi-Trennung? Dana Feist hat viel Gewicht verloren

Dana Feist ist unzufrieden mit sich selbst. Die Are You The One?-Bekanntheit hat stressige Monate hinter sich: Sie war mit ihrem damaligen Freund Luigi Birofio (24) bei Das Sommerhaus der Stars – danach folgte vor Kurzem die Trennung der beiden. Derzeit feinden sich die beiden im Netz an. Hat sich das auch auf ihr Wohlbefinden niedergeschlagen? Dana hat in den vergangenen Monaten ungewollt viel abgenommen.

"Ich war die letzten Monate sehr viel Stress ausgesetzt, wegen meiner Prüfungen und auch anderer Stress. Ich habe vieles mitmachen müssen. Das wirkt sich natürlich körperlich und auch psychisch aus", berichtet Dana in ihrer Instagram-Story. Die Soldatin sei 1,60 Meter groß und habe noch vor sieben Monaten 56,6 Kilo gewogen – mittlerweile sind es 48,9 Kilo. "Ich persönlich finde, ich bin viel zu dünn", klagt sie weiter. Sie wolle nun bewusst zunehmen und zu ihrer alten Figur zurückkehren.

Kürzlich hatte sich Dana im Netz schon zu dem Liebes-Aus mit Gigi geäußert und angedeutet, dass sie ihm einen Seitensprung verziehen habe. Das habe sich aber auf ihre Psyche niedergeschlagen: "Ich hatte [...] sehr viel abgenommen, konnte nicht essen. Ich habe sehr viel geweint, geschrien." Ihr Ex-Freund soll sie danach nur noch schlimmer behandelt haben.

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Luigi Birofio, Influencer

Instagram / missfeist Dana Feists Gewichtsverlust der vergangenen Monate

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Gigi Birofio

