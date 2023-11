So schön schwanger: Suki Waterhouse versteckt sich nicht!

Suki Waterhouse (31) zeigt jedem, in welchem besonderen Zustand sie ist! Lange gab es Spekulationen, dass die Freundin von Robert Pattinson (37) schwanger ist. Und tatsächlich: Bei einem Auftritt bestätigte die Sängerin schließlich, dass der Schauspieler und sie ein Kind erwarten. Auch ein erstes Foto, auf dem ihr Babybauch deutlich zu erkennen ist, teilte sie bereits im Netz. Nun wurde Suki erstmals seit der Verkündung gesichtet – und präsentiert ihre wachsende Kugel!

Fotos zeigen die Schauspielerin am vergangenen Mittwoch beim Shoppen in Los Angeles. Offenbar hat Suki keine Lust mehr, ihren Babybauch zu verstecken! Für den Einkaufsbummel trug sie zu einem braunen Maxirock und einem grauen Blazer ein Crop-Top, das den Blick auf ihre wachsende Körpermitte freilegte. Dazu kombinierte die 31-Jährige Loafers, eine Brille mit gelben Gläsern und eine Lederhandtasche. In welchem Schwangerschaftsmonat sie sich aktuell befindet, ist nicht bekannt – ihr Babybauch ist aber schon beachtlich gewachsen.

Auch der werdende Vater Robert wurde nach den Babynews bereits gesichtet – der ganze Medientrubel konnte ihm offenbar nichts anhaben. Ganz alleine wanderte der Twilight-Star mit Rucksack, Sonnenbrille und Kopfhörern durch die Natur.

MEGA Suki Waterhouse, November 2023 in Los Angeles

MEGA Suki Waterhouse im November 2023 in Los Angeles

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

