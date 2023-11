Trotz Trennungsgerüchten: Kanye West strahlend bei Dinner

Kanye West (46) scheint sich keine Sorgen zu machen! Vor wenigen Tagen kam das Gerücht auf, dass der Rapper und seine Frau Bianca Censori eine Pause in ihrer Ehe eingelegt haben sollen. Laut Insidern soll vor allem ihre Familie die Beziehung hinterfragt haben. Eine Scheidung stehe aktuell aber nicht im Raum. Und Kanye scheint zumindest guter Dinge – denn er hatte bei einem Abendessen jetzt richtig Spaß!

Kanye macht aktuell mit seiner ältesten Tochter North (10) Urlaub in Dubai. Von Bianca fehlt bisher jede Spur. In der arabischen Metropole besuchen die beiden nun das Nobelrestaurant Nobu. Stolz postet der Chefkoch Nobu Matsuhisa Bilder auf Instagram, Arm in Arm mit dem 46-Jährigen. Der strahlt übers ganze Gesicht. Möchte er die Krisengerüchte weglächeln? Außerdem zeigt er sich schuhlos und großzügig. "Der Grund, dass er barfuß ist, war, weil er mir das Paar Schuhe seines Designs geschenkt hat, das er trug", freut sich der Koch.

Auf Reddit wird derweil heftig über die angebliche Trennung diskutiert. Die Fans scheinen sich uneinig zu sein, ob an den Spekulationen etwas dran ist. So kommentiert ein User: "Niemand hat Ye verlassen. Sie ist nur in ihrer Heimatstadt. Ihr seid alle so leichtgläubig." Die Promiflash-Leser hingegen stimmen mit 66,3 Prozent dafür, dass Kanye und Bianca sich getrennt haben [Stand 18. November, 15:10 Uhr].

Kanye West und Bianca Censori

Kanye West in einem Restaurant in Dubai

Kanye West und seine Frau Bianca Censori, Mai 2023

