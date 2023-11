Andeutungen: Ist das der Grund für Mimi Fiedlers Ehe-Aus?

Mimi Fiedler (48) geht wieder als Single durchs Leben! Die deutsche Schauspielerin verkündete vor wenigen Tagen das Ende ihrer Ehe: Die Tatort-Darstellerin und der Poduzent Otto Steiner (60) trennten sich nach insgesamt sechst Jahren Beziehung und rund vier Jahren als verheiratetes Paar. Die genauen Gründe für das Liebes-Aus gab die gebürtige Kroatin bislang nicht bekannt. Doch jetzt deutet Mimi an, dass ihre Ehe aufgrund der Auswirkungen ihrer mittlerweile überwundenen Alkoholsucht zerbrach.

In Susan Sideripoulos' Podcast "LieblingsFrauen" macht Mimi einige Andeutungen auf die möglichen Gründe für die Trennung. "Ich habe mich natürlich mit dem Nüchternwerden und mit dem Weg, den ich da rein gegangen bin, so extrem und so schnell entwickelt", erklärt die 48-Jährige und fügt hinzu: "Das kann natürlich auch für Menschen, die mit mir zusammenleben, überfordernd sein, sich mit ihren eigenen Mustern und Dingen, die sie vielleicht aufarbeiten müssten, zu beschäftigen, wenn sie noch nicht bereit dazu sind."

In der Vergangenheit sprach Mimi bereits des Öfteren offen über ihre Alkoholkrankheit. Unter anderem gab sie auch preis, dass sie ihre Sucht lange Zeit vor Otto verheimlicht hatte. "Ich habe ihm 'Gute Nacht' gesagt und dann erst angefangen zu trinken", rief sie sich 2020 gegenüber Bunte in Erinnerung.

Getty Images Otto Steiner und Mimi Fiedler beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Instagram / ___missmimi___ Mimi Fiedler, Schauspielerin

ActionPress Mimi Fiedler, Schauspielerin

