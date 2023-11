Mit einem Jahr: So stylish ist Rihanna und A$AP Rockys Sohn

Er kann ihnen das Wasser reichen. Rihanna (35) und A$AP Rocky (35) gelten als das Traumpaar der Musikbranche. Die Sängerin und der Rapper hatten ihre Liebe 2020 publik gemacht. Erst vor wenigen Monaten durfte das Paar dann seinen zweiten Nachwuchs auf der Welt begrüßen – und machte damit Söhnchen RZA zum stolzen, großen Bruder. Der älteste Spross der Superstars erblickte bereits 2022 das Licht der Welt. Doch schon in jungen Jahren steht RZA seinen Eltern in Sachen Style keineswegs nach.

Das Musikerpaar wurde beim Verlassen eines Apartments in New York City gesichtet. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, beweist die 35-Jährige mal wieder ihr Händchen für Mode. Dennoch ist es nicht die "Only Girl"-Interpretin, die in ihrem schwarzen, mit Glitzersteinchen besetzen Jogginganzug die Blicke auf sich zieht. Vielmehr sorgt der kleine Mann auf ihrem Arm für Aufsehen. Gekleidet in einen lässigen Jogger im Tarnfarben-Look und mit cooler Bikerjacke stiehlt RZA seiner berühmten Mama die Show. Auch Partner A$APs All-Black-Outfit wirkt regelrecht langweilig neben dem seines Mini-Mes.

Dass der US-Rapper kaum stolzer auf seinen Nachwuchs mit der Beauty sein könnte, machte er erst vor wenigen Tagen deutlich. Im Rahmen des Formel 1 Grand Prix in Las Vegas schwärmte er regelrecht von seinen Söhnen. "Ich denke, das ist unsere beste Schöpfung bisher", betonte er gegenüber Complex.

Anzeige

Aissaoui Nacer / SplashNews.com Rihanna in Paris

Anzeige

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de