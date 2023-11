So frech kritisiert North West den Look von Pete Davidson!

Sie teilt harte Kommentare aus! Kim Kardashian (43) und Kanye Wests (46) älteste Tochter North West (10) ist gerade mal im Grundschulalter und trotzdem versucht sie ihren Eltern fleißig nachzueifern. Auch in Sachen Mode nimmt sich die Kleine ein Vorbild an ihrer berühmten Mama und ihrem berühmten Papa. Doch auch beim Kritisieren hält sich der Promisprössling nicht zurück. Jetzt beleidigt North sogar das Outfit von Hollywood-Star Pete Davidson (30)!

In der neusten Folge von The Kardashians sitzt North mit ihrer Cousine Penelope Disick (11) auf der Couch und schaut sich die Looks von den Besuchern der diesjährigen Met Gala an. Unter ihnen ist auch Mama Kims Ex Pete. Und ihre Tochter lässt kein gutes Haar an seinem Style. So schimpft die Zehnjährige: "Ich hasse es! Du gehst zu der Met Gala Pete! Nicht zu der Tankstelle!" Auch Penelope stimmt ihr zu. "Ich hasse es", behauptet sie.

Dass North kein Blatt vor den Mund nimmt, zeigte sie bereits zuvor. So war die Kleine frech zu ihrer Mutter gewesen und antwortete auf ein "Ich liebe dich" von Kim mit den Worten: "Ich brauche Lipgloss. Und du brauchst ein Pickelpflaster, Mom."

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2023

Backgrid / ActionPress North West mit Scott und Penelope Disick im April in New York

The Hapa Blonde / BACKGRID / ActionPress Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West in Paris, Juli 2022

