Diese große Filmrolle bekam Liam Hemsworth beinahe nicht!

Da hat er noch einmal Glück gehabt! Liam Hemsworth (33) und Miley Cyrus (31) galten als das Traumpaar schlechthin. Während der Dreharbeiten zu "Mit Dir an meiner Seite" aus dem Jahr 2010 hatte es nicht nur zwischen den fiktiven Charakteren, sondern auch fernab der Kameras bei dem Hannah Montana-Star und Chris Hemsworths (40) kleinem Bruder gefunkt. Beinahe passierte diese Liebesstory jedoch nicht: Liam war nicht die erste Wahl für die männliche Hauptrolle in dem Liebesdrama gewesen!

In der "Today Show" verriet der Schauspieler, dass eigentlich ein anderer für die Rolle an Mileys Seite vorgesehen war: Der "A Star is Born"-Darsteller Rafi Gavron sollte die Rolle des Will Blakelees übernehmen. "Ursprünglich hatten sie einen anderen Jungen gecastet, aber mit ihm klappte es nicht!", erklärte Liam. Daraufhin habe sein Agent ihm geraten, erneut bei Disney vorzusprechen. Der 33-Jährige erinnerte sich: "Ich kam rein und alle fingen an zu klatschen und sagten: 'Wir hätten dich sofort nehmen sollen!'"

Auch eine andere Filmrolle hatte Liam fast nicht bekommen. Zwischen 2012 und 2015 spielte er Gale Hawthorne an der Seite von Kollegin Jennifer Lawrence (33) in den Hunger Games-Filmen. Aber der "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darsteller David Henrie (34) hatte ihm die Rolle beinahe streitig gemacht.

Anzeige

Getty Images Liam Hemswort, Miley Cyrus, 2010

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Liam Hemswort, 2010

Anzeige

Getty Images David Henrie, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de