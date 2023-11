Leonardo DiCaprio zeigt Vittoria und ihrer Familie London!

Schauspieler Leonardo DiCaprio (49) zeigt ihnen die Stadt! Seit wenigen Monaten bandelt der Hollywoodstar bereits mit Vittoria Ceretti (25) an. Allem Anschein nach könnte das zwischen den beiden sogar etwas Ernstes sein – immerhin lernte der Titanic-Star bereits die Mutter des Models kennen. Das war wohl auch keine einmalige Sache. Gemeinsam mit Vittoria und ihrer Familie schlendert Leonardo durch London!

Paparazzi lichteten die beiden zusammen mit Vittorias Familie bei einem Sightseeing-Trip durch London ab. Dabei ging es für die Gruppe, die wohl unter anderem aus Vittorias Mutter und ihrem Bruder bestand, in zwei Kunstmuseen. Außerdem besuchten sie den britischen Luxusjuwelier "Asprey". Auf den Fotos ist zu erkennen, wie Leo die Familie seiner Freundin anführt und dabei mit einem Handy in seiner Hand ausführlich etwas erklärt, während sie eine Sehenswürdigkeit nach der anderen besuchen.

Wie gut es aktuell bei den beiden läuft, hatte erst kürzlich eine Quelle verraten. "Es läuft so gut, dass Leo sogar eine exklusive Beziehung führt. Er denkt nur an Vittoria!", hatte der Insider gegenüber Us Weekly ausgeplaudert. Das haben wohl auch schon die Freunde des Paares bemerkt. "Alle drücken die Daumen, dass Leo endlich die Richtige gefunden hat", hatte der Informant hinzugefügt.

Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio mit Vittoria Ceretti und ihrer Familie in London

Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio mit Vittoria Cerettis Familie im November 2023

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de