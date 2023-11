Ignorierte Prinz William Harry kurz vor dem Tod der Queen?

Prinz Harry (39) versuchte vergeblich, seinen Bruder zu erreichen. Bereits seit Jahren ist der Sohn von König Charles (75) mit seinem älteren Bruder William (41) zerstritten. Die Kommunikation gestaltet sich wohl sehr schwierig, zumal der Thronfolger angeblich nicht bereit ist, mit seinem Bruder zu sprechen. So auch kurz vor dem Tod von Queen Elizabeth (✝96): William soll die Nachrichten von Harry konsequent ignoriert haben.

Das schreibt zumindest der Royal-Experte Omid Scobie in seinem neuen Buch "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival". Demnach habe William nicht auf die SMS von Harry geantwortet. Dieser habe eigentlich seine Ankunft in Schottland planen wollen, wo er sich von der Queen verabschieden wollte. "Er hat ihn ignoriert. [...] Er wollte seinen Bruder eindeutig nicht sehen", meint eine Quelle zu dem Journalisten. Deshalb sei der 39-Jährige gezwungen gewesen, ein Privatflugzeug zu chartern. Dass seine Großmutter bereits verstorben war, habe er dann erst in Balmoral erfahren.

Wie Omid in seinem Buch beschreibt, war die Stimmung auch bei den Trauerfeierlichkeiten in den Tagen danach nicht besser. William und Harry kamen gemeinsam mit ihren Frauen Kate (41) und Meghan (42) an Schloss Windsor an, wo sie sich zunächst die niedergelegten Blumenkränze der Fans ansahen. Während der Autofahrt soll es zwischen den Geschwistern aber lediglich Smalltalk gegeben haben, während die Frauen sich ganz ignorierten.

Anzeige

Getty Images Prinz William, 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de