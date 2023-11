Krasses Umstyling: Beyoncé hat jetzt platinblonde Haare!

Sie wagt sich an eine Typveränderung! Beyoncé (42) gilt als Queen des Pops unter den Sängerinnen. Erst im vergangenen Jahr brachte sie ihr neues Album "Renaissance" heraus und erntete dafür großes Lob. Nun fand die Premiere ihres Konzertfilms "Renaissance: Ein Film von Beyoncé" statt – und bei dem Event überraschte die Ikone das Publikum mit einem krassem Umstyling: Beyoncé trägt ihre Haare jetzt in einem strahlenden Platinblond!

Bei der Vorführung verblüffte die Beauty mit ihrer neuen Haarfarbe. Sie begrüßte die Gäste mit einer kühlen, platinblonden Frisur. Diese hatte sie als glatten Sleek-Look gestylt. Ihr Abendkleid passte sie an die kühle Farbe an, denn die hautenge Robe glänzte in einem edlen Silber. Donatella Versace (68) veröffentlichte die Bilder von Beyoncé in ihrem Versace-Outfit auf Instagram.

Dass sich die 42-Jährige nicht nur sexy und elegant präsentieren kann, bewies Queen B zuletzt auf Social Media. Dort postete die Sängerin einen Schnappschuss von sich und ihrem Ehemann Jay-Z (53). Das Bild zeigt Beyoncé in einem lockeren Jogger – ganz leger und ohne Make-up.

Anzeige

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Anzeige

Getty Images Donatella Versace bei den Grammy Awards

Anzeige

Instagram / beyonce Jay-Z und Beyoncé in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de