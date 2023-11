Darum wurde nichts aus "Bauer sucht Frau"-Carolin und Lukas

Wieso hat es bei Carolin und Lukas nicht gefunkt? Die Pferdewirtin hatte den Hessen beim Bauer sucht Frau-Scheunenfest eingeladen, mit auf ihren Hof zu kommen. Die beiden haben viel zusammen unternommen, doch nach wenigen Tagen stellten sie fest, dass es mit ihnen einfach nichts werden soll. Lukas reiste ab, während Carolin es nun mit ihrem Bewerber Marcel versucht. Warum konnten sich die beiden nicht ineinander verlieben?

Gegenüber Promiflash verrät Lukas, dass ihm gerade beim Arbeiten auf dem Hof oder dem gemeinsamen Miteinander klar geworden sei, dass es mit Caro nicht für mehr als Freundschaft reicht: "Es hat irgendwie einfach nicht gematcht. Der gewisse Funke ist einfach nicht übergesprungen und das berühmte Kribbeln hat gefehlt." Caros Interesse an seiner Person sei recht zurückhaltend gewesen. "Es war schwer, auch nach den Dreharbeiten mit Caro ins Gespräch zu kommen. Sie war mir gegenüber eher reserviert und hat mir Desinteresse signalisiert", findet der gelernte Industriekaufmann. Er habe das Gefühl gehabt, dass sie sich nicht richtig öffnen wollte.

Dabei hatte Lukas anfangs großes Potenzial gesehen: "Wir lieben beide Tiere und die Natur." Während der Hofwoche habe sich jedoch herausgestellt, dass sie beide vom Wesen her komplett unterschiedliche Menschen seien. "Wir beide waren nicht bereit, uns für einen potenziellen Partner zu ändern oder gar zu verstellen – was auch gut so ist", betont der Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

