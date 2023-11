Eklig: Gigi Birofio zeigt Nachsorge seiner Nasen-OP im Netz

Luigi Birofios (24) Nase ist wieder heile. Vor wenigen Wochen stieg Gigi beim Fame Fighting gegen Can Kaplan in den Boxring. Dort musste er ordentlich Blut lassen, den Sieg konnte allerdings sein Kontrahent mit nach Hause nehmen. Nach dem Kampf wurden die Schäden an seiner Nase schnell mit einer Not-OP behoben. Jetzt geht es für den Realitystar wieder zum Doktor – Gigi lässt sich die Überreste der Operation aus der Nase ziehen!

In seiner Instagram-Story teilt der 24-Jährige mit seinen Fans ein ekliges Video: Der TV-Casanova liegt auf der Liege einer Arztpraxis, während ihm ein undefinierbarer Klumpen – wahrscheinlich eine Tamponade – aus der Nase gezogen wird. Er verzieht vor Schmerz das Gesicht, während das verschleimte medizinische Material fachmännisch entsorgt wird. Danach scheint jedoch alles halb so schlimm: Gigi erfreut sich anscheinend bester Gesundheit und kann endlich wieder durch die Nase atmen.

Gigi scheint sich gerne bei ungewöhnlichen Aktivitäten filmen zu lassen: Neben dem ekligen Instagram-Posting nach seiner Nasen-OP wird aktuell auch gemunkelt, dass es von seinem angeblichen Seitensprung Videobeweise geben soll. Seine Ex-Freundin Dana Feist erhebt zumindest diese Vorwürfe gegen ihn. Zu den Gerüchten hat er sich jedoch noch nicht geäußert.

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio im Oktober 2023

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio nach seiner Nasen-OP, November 2023

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Luigi Birofio, Influencer

