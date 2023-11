Huhn schlachten? "Good Luck Guys"-Abenteurer auf Essensjagd

Wie weit werden sie gehen? In der Realityshow Good Luck Guys stranden zwölf Realitystars rund um Yasin Mohamed (32), Aurelia Lamprecht und Michaela Barresi am Lost Beach. Dort müssen sich die Abenteurer selbst versorgen. Diese Aufgabe stellt die luxusverwöhnten Fernsehbekanntheiten jedoch vor einige Probleme. Aber der Hunger bringt neue Seiten zum Vorschein: Die Abenteurer begeben sich auf die Jagd nach Essen und machen dabei auch vor den tierischen Inselbewohnern keinen Halt!

Zunächst versuchen die TV-Sternchen mit einem Netz am Strand Krebse zu fangen. Doch die Jagd verläuft nur wenig erfolgreich. Als ihnen drei einheimische Hühner über den Weg laufen, beschließen die verzweifelten Camper, diese zu schlachten. "Wie töte ich es am schmerzlosesten?", fragt Michaela mit einem Messer bewaffnet, nachdem sie eine Henne gefangen haben. "Ich bete für dich, dass du ins Paradies kommst", sind die letzten Worte der "Yes we camp!"-Bekanntheit für ihr fedriges Opfer. Doch am Ende überzeugen sie ihre Show-Kollegen, das Huhn zu verschonen. "Ich war kurz davor. Ich hatte die Machete in der Hand", gesteht Michaela.

Bereits am ersten Tag führte die widrige Essenssituation zu einigen Streitereien unter den Teilnehmern. Vor allem eine Diskussion zwischen Zoe Saip, Dominik Brcic und Michael Schüler (26) eskaliert. Im Zuge der Auseinandersetzung beleidigen die beiden Influencer Zoe. "Die F****, Alter", beginnt Dominik, der ein unterstützendes "Richtige F****, Alter" von Micha erhält.

Michaela Barresi, TV-Bekanntheit

Zoe Saip, ehemalige GNTM-Kandidatin

Dominik Brcic, Kandidat bei "Ex on the Beach"

