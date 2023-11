Hugh Grant wird extrem emotional beim Schauen seiner Filme!

Ein sehr emotionaler Moment für Hugh Grant (63)! Am Dienstagabend fand die Weltpremiere von "Wonka" statt. Der Film erzählt die Vorgeschichte des exzentrischen Süßigkeitenfabrikanten Willy Wonka. Dafür schlüpfte der Schauspieler in eine Kultrolle – die des ersten Oompa Loompa. Auf dem roten Teppich gab der Bridget Jones-Star etwas Neues über sich preis: Hugh weint bei jedem Film, den er sich anschaut!

Daily Mail berichtet, dass der "Love Actually"-Star in einem Interview zugegeben hat, dass ihm heutzutage schon vor dem Beginn eines Films die Tränen kommen. Er verriet: "Ich weine jetzt ausnahmslos bei allen Filmen, also werde ich heute Abend weinen, ich bin jetzt schon fast am Weinen." Der Schauspieler gab auch zu, dass dies die erste Filmpremiere sie, die er besucht habe, ohne den Film vorher gesehen zu haben. Der "Notting Hill"-Star hatte auch nur Positives über "Wonka" zu berichten: "Ich liebe diesen Film, ich liebe die Leute, die diesen Film gemacht haben. Es gibt niemanden, den ich hasse, was sehr selten ist", betonte er.

Der Film kommt passend zum Beginn der Weihnachtszeit am 8. Dezember in die Kinos. Die Fans freuen sich schon sehr auf "Wonka". In einer Promiflash-Umfrage erklärten 78 Prozent der User, dass der Streifen ihr Weihnachts-Highlight sei.

Anzeige

Courtesy of Warner Bros. Pictures Timothée Chalamet und Hugh Grant in "Wonka"

Anzeige

Getty Images Anna Elisabet Eberstein und Hugh Grant bei der Weltpremiere von "Wonka"

Anzeige

ActionPress/LMK Timothée Chalamet als Willy Wonka in "Wonka", 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de