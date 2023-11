"Nicht okay": Serena Williams leidet an mentalen Problemen

Serena Williams (42) zeigt auch die Schattenseiten. Die Tennisspielerin lebt ein Leben im Rampenlicht: Während ihrer Karriere konnte sie zahlreiche Pokale gewinnen und auch privat hat sie mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian (40) und ihren zwei Kindern ihr Glück gefunden. Doch die Sportlerin erlebt auch psychisch belastende Zeiten, über die sie immer wieder offen spricht. Jetzt gesteht Serena, dass es ihr aktuell nicht gut geht.

Auf X gibt sie ihren Followern ein ehrliches Update zu ihrer mentalen Gesundheit und lässt einen Blick in ihre Seele zu. "Ich bin heute nicht okay. Und es ist okay, mal nicht okay zu sein. Niemand ist jeden einzelnen Tag okay", schreibt Serena. Deshalb hat die 42-Jährige auch eine wichtige Nachricht an ihre Follower. "Wenn es dir heute nicht gut geht, bin ich bei dir. Es gibt immer ein Morgen", betont sie.

Eine Sache schafft es aber immer, Serena aus einem Tief zu ziehen: ihr Baby Adira. Die Kleine kam erst im vergangenen August zur Welt. "Das macht mich so glücklich", schreibt der Tennisprofi zu einem Schnappschuss, auf dem er liebevoll mit seiner Tochter kuschelt.

Serena Williams, Februar 2023

Serena Williams bei der London Fashion Week im Februar 2023

Serena Williams mit ihrer Tochter Adira, 2023

