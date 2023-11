"Temptation Island"-Denise gibt Beziehung noch nicht auf

Für Denise Hersing (27) ist das Ganze noch nicht durch! Die Beziehung von der Influencerin und Lorik Bunjaku (27) scheint bei Temptation Island V.I.P. auf der Kippe zu stehen: Die Beauty entfernt sich gedanklich immer weiter von ihrem Liebsten, da sie merkt, dass sie sich stark in der Beziehung eingeschränkt hat und nicht sie selbst sein konnte. So spricht sie schon in der Show bereits von einer Trennung – doch Promiflash verrät Denise, dass sie die Beziehung noch nicht aufgeben hat!

In der aktuellen Folge spricht die 27-Jährige davon, dass sie nach der Sendung eventuell wieder Single ist. Im Promiflash-Interview stellt sie aber klar: "Abgeschlossen [habe ich] nicht. Ich habe versucht, mich auf das Schlimmste vorzubereiten", erklärt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin. Sie habe zu diesem Zeitpunkt nicht genau gewusst, welche Szenen Lorik von ihre beim Lagerfeuer bekommen und darauf reagiert habe. "Ich dachte, es gäbe nur diesen Weg, wenn ich mir treu bleiben möchte. Dass es nur ohne ihn ginge. Es bleibt spannend, wie unsere Aussprache sein wird", teasert sie an – werden sie sich also wieder vertragen?

Lorik selbst ist davon überzeugt, dass vor allem Mimi (29) seine Freundin stark beeinflusst. "Ich habe gemerkt, dass es nicht von [Denise] kommt und sie sich total leiten und etwas einreden lässt, ohne auf ihr Herz zu hören", teilt er seine Gedanken mit Promiflash.

Anzeige

RTL / René Lohse Lorik Bunjaku und Denise Hersing

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing im August 2023

Anzeige

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Reality-TV-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de