Promi-Büßen: So kam Emmys Runde der Schande bei den Fans an!

Was sagen die Zuschauer dazu? In der vierten Folge von Das große Promi-Büßen musste Emmy Russ (24) zu ihrer Runde der Schande antreten. Olivia Jones (54) zeigte ihr darin ihre Fehltritte auf. Beispielsweise fiel sie bei Kampf der Realitystars mit ihrer störrischen Art auf und eckte mit vielen ihrer Mitstreiter an. Auf dem Beichtstuhl flossen bei Emmy anschließend die Tränen. Doch wie sehen die Fans das Ganze?

In ihrer Runde der Schande blickte Emmy weinend auf ihre Jugend zurück. Ihre Mutter habe sie plötzlich verlassen, weswegen sie einige Zeit in einem spanischen Kinderheim leben musste. Darum habe sie heute Schwierigkeiten, Menschen an sich heranzulassen und ticke schnell aus. Die Fans sind jedoch skeptisch, was das alles angeht. "Bei allem Verständnis für eine schwere Kindheit, das rechtfertigt nicht ihr unmögliches Verhalten", schreibt ein User unter einem Promiflash-Beitrag bei Instagram. Andere wiederum zweifeln ihre Geschichte an. "Ob das stimmt? Ich nehme ihr diese Geschichte so nicht ab, eher wurde nah an der Wahrheit gelogen", erklärt ein weiterer Zuschauer.

Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 1. Dezember, 16:15 Uhr] kann die Mehrzahl Emmys aufmüpfiges Verhalten nicht nachvollziehen. Von insgesamt 986 Lesern finden 746 (75,7 Prozent), dass ihr Trauma ihre schwierige Art nicht rechtfertigt. Nur 240 Teilnehmer (24,3 Prozent) haben Verständnis.

ProSieben / Nikola Milatovic Emmy Russ, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin

RTL 2 Matthias Mangiapane und Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / emmyruss Emmy Russ, "Promi Big Brother V.I.P."-Bekanntheit

