Barbie-Look! Shirin David strahlt im "The Voice"-Halbfinale

Mehr Barbie geht nicht! Shirin David (28) ist in diesem Jahr auf der Überholspur: Die Musikerin war nicht nur das allererste Mal auf Tour gewesen und hatte in ausverkauften Hallen gespielt – auch bei The Voice of Germany hatte sie einen Platz als Coach ergattern können. Mit ihren Künstlern begeistert sie in der Show die Zuschauer. Im Halbfinale fiel die Blondine nun nicht nur mit ihrer Expertise auf: Shirin strahlte zudem im ultimativen Barbie-Look!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Rapperin am Samstag mehrere Fotos ihres Outfits. Für das Halbfinale wählte die "90-60-111"-Interpretin ein pinkfarbenes Satinkleid, ihre blonden Haare trug sie in einem XXL-Pferdeschwanz. "Deutschrap-Barbie", schreibt Shirin in Anspielung auf ihren Song "Be a Hoe/ Break a Hoe" zu den Schnappschüssen.

Die Fans sind begeistert von Shirins Barbie-Style. "Du siehst mehr wie Barbie aus als Barbie selbst, Girl", schreibt ein User. Andere beziehen sich zudem auf einige "Lieben wir"-Songzeilen von Shirin, die bürgerlich Barbara Shirin Davidavičius heißt: "Und übrigens, Barbies echter Name ist Barbara!"

Anzeige

ProSieben/SAT.1/André Kowalsk Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Coach bei "The Voice of Germany"

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de