Nader Jindaoui macht schwangerer Louisa süße Liebeserklärung

Nader Jindaoui (27) weiß seine Frau sehr zu schätzen. Der Fußballer und Louisa Jindaoui (23) gehen bereits seit ihrer Jugend gemeinsam durchs Leben und haben schon gute als auch schlechte Zeiten zusammen durchgestanden. Deshalb hatten sie 2019 Nägel mit Köpfen gemacht und islamisch geheiratet. Nur zwei Jahre später erblickte ihre Tochter Imani das Licht der Welt, aktuell erwartet das Paar Nachwuchs Nummer zwei. Wie dankbar Nader seiner Louisa für alles ist, macht er nun deutlich.

In seiner Instagram-Story teilt der Kicker eine Bildschirmaufnahme, die ihn mit seiner Frau und seiner Tochter während eines Videoanrufs zeigt. Die Influencerin kuschelt dabei mit Imani und strahlt über beide Ohren, was Nader wohl ebenfalls ein Lächeln entlockt. "Auch wenn du denkst, dass ich nicht alles sehe, was du tust... Ich weiß, dass du jeden Tag für uns alles gibst", schreibt der 27-Jährige dazu und richtet das Wort an seine bessere Hälfte: "Danke, dass du immer für mich da warst."

Das YouTuber-Paar fiebert der Geburt ihres Sohnes schon voller Vorfreude entgegen – und einen Namen für den Kleinen haben Louisa und Nader auch schon! Ihr Sprössling wird den Namen Nidal tragen, wie sie in einem YouTube-Video bekannt gaben. "Wir kamen in Spanien auf den Namen. [...] Der Name hat uns voll gefallen", erklärte der bald zweifache Vater.

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui mit ihrer Tochter Imani

Instagram / naderjindaoui Louisa und Nader Jindaoui im November 2023

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui, YouTuber

