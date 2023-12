Bereut "Bachelor in Paradise"-Leyla jetzt den Kuss mit Kaan?

Hat sie ein schlechtes Gewissen? Leyla Lahouar und Amir Hosseiny gehörten bei Bachelor in Paradise zu den Traumpaaren. Als er jedoch auch an Neuzugang Colleen Schneider Interesse zeigte, machte die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin kurzen Prozess und knutschte mit Kaan. Verwirrt von ihrem romantischen Fehltritt bei der Party beschloss sie am nächsten Morgen, das Paradies zu verlassen. Jetzt spricht sie mit Promiflash über den Kuss, der ihr Aus im Paradies bedeutet hat. Bereut es Leyla, mit Kaan geknutscht zu haben?

Nach besagtem Partyabend waren ihre Gefühle wohl recht eindeutig. "Am nächsten Morgen habe ich das direkt bereut, bis heute noch. Ich weiß, das war keine coole Aktion und hätte nicht passieren dürfen", erklärt Leyla im Promiflash-Interview. Dass Kaan sie dazu gedrängt hat, seiner Auserwählten Michelle Schellhaas (28) nichts vom Kuss zu verraten, habe die Frankfurterin zusätzlich unter Druck gesetzt: "Ich hätte es gerne am Anfang vom Tag schon erzählt, damit es einfach raus ist, weil mein schlechtes Gewissen mich wirklich aufgefressen hat."

Zwischen ihr und Kaan sei nichts weiter gewesen, betont sie: "Da hat nix geknistert. Ich kann aber auch bis heute nicht sagen, wieso das passiert ist." Für die einstige Swipe, Match, Love? -Kandidatin scheint also eigentlich nur Amir infrage gekommen zu sein. Der ist sich nach ihrem Ausstieg aus der Show jedoch sicher, Leyla hätte ohnehin nicht zu ihm gepasst.

Bachelor in Paradise, RTL+ Leyla Lahouar bei "Bachelor in Paradise"

RTL / Markus Hertrich Kaan, Bachelorette-Kandidat 2023

Bachelor in Paradise, RTL+ Amir und Leyla bei "Bachelor in Paradise"

