Jennifer Hudson gemeinsam mit Common auf heißem Konzert!

Die beiden präsentieren sich in der Öffentlichkeit! Seit letztem Jahr wurde spekuliert, ob die Sängerin Jennifer Hudson (42) und der Rapper Common (51) eine ernsthafte Beziehung führen. Erst vor wenigen Monaten hatte die Musikerin auf die Gerüchte reagiert und verriet zumindest, dass es eine neue Romanze in ihrem Leben gebe. Jetzt zeigen sich Jennifer und Common gemeinsam auf einem Konzert von Usher (45)!

Auf Aufnahmen, die eine Nutzerin auf Instagram veröffentlichte, sitzen die beiden zunächst nebeneinander an einem Tisch, bis der "Hey Daddy"-Interpret auf die 42-jährige Frau zugeht – Usher baut Jennifer kurzerhand gewagt in seine Performance ein! Doch Common fühlt sich nicht bedroht und genießt den amüsanten Abend. Dabei schaut er selbstbewusst nickend zu dem Sänger, der Jennifer an die Hand nimmt und heiß von hinten umarmt.

Dass es ernst zwischen der Musikerin und dem Rapper Common sei, hatte vor wenigen Monaten ein Insider verraten. "Seit Monaten wird darüber spekuliert, ob sie zusammen sind, aber die Tatsache, dass sie gemeinsam den langen Weg nach London reisten, zeigt, dass sie wirklich ein Paar sind", plauderte der Informant aus. Jennifer und der US-Amerikaner hingegen bestätigten ihre Beziehung bisher noch nicht öffentlich.

Getty Images Jennifer Hudson, Schauspielerin

Getty Images Usher, Sänger

Getty Images Common bei der Oscarverleihung 2018

