Sido würde es noch einmal mit seiner Ex Charlotte versuchen!

Das kam unerwartet. 2010 hatte sich Sido (43) mit der Sängerin Doreen Steinert (37) verlobt, doch zur Hochzeit kam es nie. Zwei Jahre später heiratete er Charlotte Würdig (45). 2020 gaben der Rapper und die Moderatorin nach acht Ehejahren und zwei gemeinsamen Söhnen ihre Trennung bekannt. Inzwischen hat der Berliner Musikproduzent seine Liebe in der Twitch-Streamerin Georgina Stumpf gefunden. Doch nun macht Sido ein ehrliches Geständnis!

In der aktuellen Folge von "Dirtea Talk"-Podcast stellt sich der 43-Jährige den pikanten Fragen seiner Rapkollegin Shirin David (28). Unter anderem wird der "Schlechtes Vorbild"-Interpret gefragt, mit welcher von seinen Verflossenen er noch mal zusammenkommen würde – wenn er müsste. "Ich würd’s noch mal mit meiner Ex-Frau probieren", gibt der einstige The Voice of Germany-Coach daraufhin zu.

Sidos Partnerin Georgina und seine Ex-Frau verstehen sich prächtig. Im Interview mit Bunte verriet Charlotte vor wenigen Tagen, dass der Kontakt zu ihr "entspannt und freundschaftlich" sei. Nach einem gemeinsamen Urlaub samt Kids folgt jetzt sogar ein gemeinsames Weihnachtsfest: "Wir werden auf jeden Fall Weihnachten zusammen feiern."

