Während Promi BB: Tommy schickte Paulina täglich Nachrichten

Auf seine Unterstützung konnte sie die ganze Zeit setzen! Über zwei Wochen lang wohnte Paulina Ljubas (26) im Promi Big Brother-Container mit zwölf weiteren Stars auf engstem Raum. Den Siegerpokal konnte die Ex on the Beach-Bekanntheit jedoch nicht mit nach Hause nehmen – sie landete auf dem vierten Platz. Während der Zeit im Container wurde sie nicht nur von ihrer Community unterstützt, sondern auch von ihrem Freund Tommy Pedroni. Mit dieser süßen Geste stärkte er Paulina im Promi-BB-Haus den Rücken!

In ihrer Instagram-Story erzählt die 26-Jährige, dass auf ihrem Smartphone nach der Show eine Überraschung ihres Partners auf sie wartete. "Ich habe dann, als ich mein Handy wiederbekommen habe, so viele Nachrichten gesehen – er hat mir jeden Tag geschrieben und Videos geschickt, obwohl ich das ja nicht sehen konnte." Als sie das gesehen habe, sei Paulina total fertig gewesen: "Ich glaube, ich habe dem eine drei oder vier Minuten lange Sprachnotiz einfach nur heulend geschickt."

Persönlich abholen konnte Tommy seine Liebste aus dem Container nicht. Er steht aktuell nämlich selbst vor der Kamera einer Reality-TV-Show – und zwar bei Prominent getrennt. Mit seiner Ex-Freundin Sandra Sicora (31) nimmt er an der kommenden Staffel teil. Deswegen wird er Paulinas Antworten auf seine Nachrichten auch erst nach den Dreharbeiten anhören können.

SAT.1 Paulina Ljubas, Influencerin

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

RTL Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Prominent getrennt"

