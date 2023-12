Katzen-Lady: Taylor Swift posiert mit ihrem Kater auf Cover

Taylor Swift (33) hat tierische Unterstützung dabei! Der Sängerin ist eine ganz besondere Ehre zuteil geworden: Vom Time Magazine wurde sie zur "Person des Jahres" gekürt. Sie konnte sich dabei gegen Konkurrenten wie König Charles III. (75) und Barbie durchsetzen. Der Popstar ziert wegen der Auszeichnung auch das Titelblatt der kommenden Ausgabe der Zeitschrift. Doch darauf ist er nicht allein zu sehen: Taylor hat ihren Kater auf dem Cover dabei!

Auf Instagram teilt sie den Titel ihrer Ausgabe: Darauf posiert Taylor in einem schwarzen Body und schaut siegessicher in die Kamera – über ihren Schultern liegt dabei ihr Kater Benjamin Button und starrt in die Linse. Die Anwesenheit ihres tierischen Begleiters war offenbar eine Voraussetzung für die Musikerin, um die Auszeichnungen anzunehmen! "Time Magazine: 'Wir würden dich gerne zur Person des Jahres küren.' Ich: 'Kann ich meine Katze mitbringen?'", schreibt sie nämlich zu dem Cover.

Dass Taylor eine richtige Katzenlady ist, betont sie immer wieder. Ihre drei Schätze Benjamin Button, Meredith Grey und Olivia Benson sind wie ihre Besitzerin richtige Stars im Netz und posieren auch für Musikvideos oder Werbeclips immer wieder mit ihr. Ein Post von Olivia kann bis zu zwei Millionen Likes kassieren – das bringt der Influencer-Katze einen Marktwert von 91,5 Millionen Euro ein.

TikTok / taylorswift Taylor Swift mit ihren Katzen

Instagram / taylorswift Taylor Swift mit Kater Benjamin

Instagram / taylorswift Taylor Swifts Katze Olivia Benson im April 2020

