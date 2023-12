Kaum zu sehen: Ist Yvonne Woelke fürs TV zu langweilig?

Kaum Sendezeit für Yvonne Woelke (42). Aktuell ist die Laiendarstellerin in der zweiten Staffel von Das große Promi-Büßen zu sehen. In der ersten Folge musste die Blondine bereits in die Runde der Schande. Großes Thema wurde da, dass sie seit Jahren versuche, berühmt zu werden. Bisher sei ihr das laut Olivia Jones (54) noch nicht gelungen. Beim Promi-Büßen hätte sie aktuell die Chance – nur sieht man Yvonne kaum...

In der ersten Folge saß Yvonne auf dem Beichtstuhl und musste sich einiges von Olivia anhören. Doch seither bekommen die Zuschauer fast gar nichts mehr von der 42-Jährigen zu sehen. Auf X fiel das auch bereits einigen Fans auf. "Wo ist eigentlich die Woelke?", fragte sich ein User. Beim Promi-Büßen sei sie laut einigen Kommentaren bisher kaum in Erscheinung getreten. "Wenn es nicht gerade um Peter und Iris geht, dann hat sie nichts zu erzählen. Sie ist einfach langweilig", meinte ein anderer.

In Ihrer Runde der Schande wurde Iris per Videocall dazugeschaltet – eine böse Überraschung für Yvonne. Danach behauptete sie auf Instagram, dass die Szenen geschnitten wurden. "Ich habe so viel gesagt, ich habe komplett die ganze Wahrheit gesagt und es wurde einfach nicht gezeigt. Es wurde alles rausgeschnitten", schimpfte die Ex-BFF von Djamila Rowe (56).

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke

Action Press / AEDT Yvonne Woelke im September 2023

ProSieben / Nikola Milatovic Yvonne Woelke bei "Das große Promi-Büßen"

