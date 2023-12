Zickerei beim Promi-Büßen: Das nervt Emmy Russ an Christin

Sie nimmt wie gewohnt kein Blatt vor den Mund! Aktuell läuft die zweite Staffel von Das große Promi-Büßen: In der Show von Olivia Jones (54) müssen sich zwölf Stars und Sternchen ihren vergangenen Sünden stellen – so auch Emmy Russ (24). Doch statt ihr fehlerhaftes Verhalten zu überdenken, liefern sich die TV-Bekanntheit und Mitkandidatin Christin Okpara (27) einen ständigen Schlagabtausch. Doch warum kracht es andauernd zwischen Emmy und ihrer Reality-Kollegin? Promiflash hat nachgehakt!

"An Christins Verhalten stört mich, wie sie auch selbst zugegeben hat, dass sie mich vor der Sendung auf Instagram 'gestalkt' [und] Storys über mich gemacht hat", wettert die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin gegenüber Promiflash. Laut Emmy mache die 27-Jährige sie "klamottentechnisch" und "verhaltenstechnisch" nach, wolle das aber nicht zugeben. "Sie tut so, als würde sie mich hassen, obwohl sie eigentlich mein Fan ist. [...] Und ich mag einfach keine Leute, die mich kopieren und es nicht zugeben, dass ich vielleicht einfach ihr Idol bin", so Emmy abschließend.

Unter anderem eskalierte es zwischen Emmy und Christin während einer Nominierungsrunde: Das Erotikmodel bezeichnete die Kleidung ihrer Kontrahentin als "Billigklamotten". Die Fans sind von den Äußerungen der 24-Jährigen entsetzt. "Bin von Emmy schockiert, dass man jemand so auf ein Outfit reduziert. Umso mehr bin ich positiv überrascht von Christin, wie ruhig sie blieb!", schreibt ein User auf Instagram, während ein weiterer kommentiert: "[Christin] ist für mich weitaus sympathischer als diese Emmy... Sie weiß, dass sie Fehler gemacht hat, wird aber weiterhin von der Gruppe gemobbt."

ProSieben / Nikola Milatovic Emmy Russ, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin

ProSieben / Nikola Milatovic Christin Okpara bei "Das große Promi-Büßen", 2023

RTL II Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

