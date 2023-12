Staffelfinale: Dieses Talent gewinnt "The Voice of Germany"

The Voice of Germany hat eine Siegerin! Heute Abend flimmerte die letzte Folge der diesjährigen Staffel über die TV-Bildschirme. Joy Esquivias, Emely Myles, Egon Herrnleben, Malou Lovis Kreyelkamp und Desirey Sarpong Agyemang haben ihr Gesangstalent im großen Finale noch mal zum Besten gegeben – unter anderem an der Seite von Stargästen wie James Blunt (49), Emeli Sandé (36) oder Nico Santos (30). Am Ende traten sie alle gemeinsam noch mal mit Rea Garvey (50) auf. Doch welches Talent konnte die Zuschauer am meisten überzeugen?

Fast die ganze Sendung lang konnte das TV-Publikum für seinen Favoriten anrufen. Die Moderatoren Melissa Khalaj (34) und Thore Schölermann (39) verkünden schließlich: "'The Voice of Germany' 2023 heißt Malou." Damit gewinnt das Team von Tom Kaulitz (34) und Bill Kaulitz (34). Der erste Platz ist mit 28,62 Prozent der Zuschauerstimmen eindeutig gewesen. Der zweite Platz geht an Desirey, Platz drei an Egon. Joy landet auf dem vierten und Emely auf dem fünften Platz. Malou bekommt durch den Gewinn einen Plattenvertrag und ein neues Auto.

Doch nicht nur für die Kandidaten ging es heute Abend um die Wurst. Auch die Juroren konnten etwas gewinnen – und zwar die "The Voice of Germany"-Staffel-Awards. Bill Kaulitz wurde zum Beispiel für den dramatischsten Moment ausgezeichnet. Shirin David (28) erhielt einen Preis für die schönste Familienzusammenführung und Ronan Keating (46) bekam wegen seiner ausbaufähigen Deutschkenntnisse ein Wörterbuch überreicht.

ProSieben/SAT.1/André Kowalsk Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Malou Lovis Kreyelkamp bei "The Voice of Germany"

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Die Jury der 13. Staffel "The Voice of Germany"

