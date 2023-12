"The Voice of Germany"-Juroren bekommen verrückte Preise

Bei The Voice of Germany haben heute nicht nur die Talente ihren ganz großen Auftritt – auch die Jury wird ausgezeichnet. Shirin David (28), Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45), Tom (34) und Bill Kaulitz (34) haben ihre fünf Finalisten monatelang betreut. In dieser Zeit hat sich die ein oder andere lustige Situation ereignet – und dafür bekommen die Juroren jeweils einen Preis. Doch welcher Award ging an wen?

Zum zweiten Mal in der Geschichte der Show wurden heute Abend die "The Voice of Germany"-Staffel-Awards verliehen. Giovanni bekam den Preis "Der goldene Laufschuh der Liebe”. Der Musiker habe im Laufe der Staffel stolze 16 Kilometer im Studio zurückgelegt und alle mit seiner Lasagne überzeugt. Danach wurde Bill für den dramatischsten Moment der vergangenen Monate ausgezeichnet. Er hatte in einer Folge eine Bremse verscheuchen wollen, sie dabei aber versehentlich getötet.

Shirin ergatterte darüber hinaus eine Trophäe für die schönste Familienzusammenführung. Die ehemalige YouTuberin hatte in einer Folge erzählt, ungeschminkt wie der Fußballer Erling Haaland (23) auszusehen. Dieser hatte ihr daraufhin eine Videobotschaft zukommen lassen. Zu guter Letzt bekam Ronan wegen seiner ausbaufähigen Deutschkenntnisse einen Sprachatlas überreicht. "Ich bin so stolz", freute sich der Musiker.

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella und Ronan Keating, "The Voice of Germany"-Coaches 2023

ProSieben/SAT.1/André Kowalsk Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany

ProSieben / Richard Hübner Giovanni Zarrella mit Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

