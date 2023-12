Während Skandal: Prinzessin Kate trägt Farbe der Unschuld!

Sie lässt sich nichts anmerken! Vor wenigen Tagen kam es in der britischen Königsfamilie zu einem Eklat: Der Autor Omid Scobie veröffentlichte ein Enthüllungsbuch über die royale Familie. Darin behauptete er, dass Prinzessin Kate (41) und König Charles III. (75) sich rassistisch über Herzogin Meghans (42) Sohn Archie (4) geäußert hätten. Doch von den Negativ-Schlagzeilen lässt sich die Frau von Prinz William (41) nach außen hin nichts anmerken: Kate strahlt nun auf einem Weihnachtskonzert!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist die dreifache Mama auf dem Weihnachtskonzert in Westminster Abbey zu sehen. In ihrem komplett in Weiß gehaltenen Outfit, bestehend aus einem Pulli, einer Hose und einem Mantel strahlt die Prinzessin von Wales unbeschwert in die Linse. Ihre langen und leicht gelockten braunen Haare fallen ihr locker über die Schultern. Besonders ins Auge stechen auch ihre silbernen Hängeohrringe, die Kates Gesicht sanft umschmeicheln. Auf den Schnappschüssen macht sie einen entspannten und glücklichen Eindruck.

Doch dieser könnte auch nur Fassade sein: Erst kürzlich berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly, dass die Prinzessin sehr unter den Anschuldigungen leide. "Sie ist traurig, dass ihr Name in diese Sache hineingezogen wurde, weil sie nichts damit zu tun hatte", erklärte der Informant und beteuerte, dass sie "zu 100 Prozent" nicht zu den Personen gehört habe, die über Archies Hautfarbe diskutiert hätten.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Baby Archie, 2019

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinzessin Kate im März 2023

