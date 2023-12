Denise Hersing hat sich in Lorik-Beziehung "selbst verloren"

Denise Hersing (27) kommt zu einer unschönen Erkenntnis! Bei Temptation Island V.I.P. geht es so langsam in die Endphase. Die Paare werden sich schon bald beim finalen Lagerfeuer aussprechen und die Zeit auf der Insel der Versuchung resümieren können. So auch die einstige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Freund Lorik Bunjaku (27). Die Beauty scheint aber kaum mehr an eine gemeinsame Zukunft zu glauben: Denise hat sich in der Beziehung nämlich selbst verloren.

"Ich habe bei Temptation festgestellt, dass ich mich zwei Jahre komplett verstellt habe und mein Partner aus mir eine Version gemacht hat, die ich eigentlich gar nicht bin", gibt die Influencerin in der aktuellen Folge während eines Workshops zu. Sie wolle sich von Lorik lösen, wisse aber nicht, wie. "Ich habe mich selbst verloren, ab einer relativ kurzen Zeit nach Beziehungsstart", gibt sie zu. Ab diesem Zeitpunkt habe sie angefangen, sich für Lorik zu verändern.

Im Promiflash-Interview stellte sie aber klar: "Abgeschlossen [habe ich] nicht. Ich habe versucht, mich auf das Schlimmste vorzubereiten." Sie habe zu diesem Zeitpunkt nicht genau gewusst, welche Szenen Lorik von ihr beim Lagerfeuer bekommen und darauf reagiert habe. "Ich dachte, es gäbe nur diesen Weg, wenn ich mir treu bleiben möchte. Dass es nur ohne ihn ginge. Es bleibt spannend, wie unsere Aussprache sein wird", teaserte sie an – werden sie sich also doch wieder vertragen?

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing im November 2023

Anzeige

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

Anzeige

Denkt ihr, Denise kann auch mit Lorik zusammen sein und sich nicht selbst verlieren? Ja, wenn genügend Absprachen getroffen werden... Nee, da glaube ich nicht dran. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de