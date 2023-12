Hat Malou "The Voice of Germany" 2023 verdient gewonnen?

Sind die Zuschauer zufrieden? Gestern war es endlich so weit: Das Finale von The Voice of Germany stand an. Mit Joy Esquivias, Emely Myles, Egon Herrnleben, Malou Lovis Kreyelkamp und Desirey Sarpong Agyemang gingen die letzten fünf auf der Bühne aufs Ganze. Und am Ende durften Tom (34) und Bill Kaulitz (34) jubeln: Denn ihr Schützling Malou sicherte sich den Sieg. Doch ist sie auch die verdiente Siegerin? Promiflash hat die Fans gefragt!

Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 9. Dezember, 15:45 Uhr] sind sich die Fans nicht ganz einig. Von insgesamt 761 Teilnehmern finden 460 (60,4 Prozent), dass Malou "The Voice" zu Recht gewonnen hat. Hingegen finden 301 Leute (39,6 Prozent), dass ein anderes Talent auf dem Siegertreppchen hätte stehen sollen.

Auf Instagram gehen die Meinungen derweil stark auseinander. Kommentare wie "So verdient! Sie hat die beste Stimme" oder "Favoritin von Anfang an" gibt es zahlreich. Doch viele äußern sich auch kritisch zu Malous Sieg. "Unverdient gewonnen. Schlechteste Stimme, das Lied ist total langweilig und Team Toll ist total nervig" oder "In 4 Wochen erinnern sich noch weniger Menschen an ihren Namen als heute", finden beispielsweise zwei andere User.

