Robert Pattinson soll Suki bald einen Heiratsantrag machen

Robert Pattinson (37) schmiedet wohl Pläne! Seit fünf Jahren geht der Twilight-Darsteller mit Suki Waterhouse (31) gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung halten die beiden Schauspieler allerdings hinter verschlossenen Türen und geben nur wenig Privates preis. Trotz aller Geheimhaltung fand vor wenigen Tagen eine freudige Neuigkeit einen Weg an die Öffentlichkeit: Das Paar erwartet aktuell seinen ersten Nachwuchs. Und nicht nur das: Robert soll angeblich auch bald vor Suki auf die Knie gehen!

Wie OK! berichtet, soll die "Daisy Jones and the Six"-Darstellerin ihren Liebsten nicht zu einer Hochzeit drängen wollen. Doch das muss sie nun offenbar auch gar nicht mehr. "Er ist sich schon seit geraumer Zeit sicher, dass er Suki heiraten will. Die Tatsache, dass sie schwanger ist, hat das Ganze in Bezug auf seine Pläne für die nahe Zukunft verstärkt", plaudert eine Quelle gegenüber dem Online-Magazin aus. Auch der Zeitpunkt für eine Verlobung soll laut dem Insider bereits feststehen: "Er erzählte seinen Freunden, dass er ihr über die Feiertage einen Heiratsantrag machen will, wenn sie von ihrer Familie umgeben sind."

Ob Suki das schon kommen sieht? Aktuell kreisen die Gedanken von ihr und Robert wohl eher um ihr ungeborenes Kind. "Dass sie ein Baby bekommen, ist für sie eine absolute Freude. Sie sind überaus begeistert", verriet eine Quelle People. Ein anderer Insider fügte hinzu: "Sie sind bereit für ein Kind und freuen sich darauf, Eltern zu werden. Auch wenn sie beide Profis sind, die viel arbeiten, ist das etwas, was sie wollen."

Anzeige

FILMDIGITLS//MEGA Suki Waterhouse, November 2023

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de